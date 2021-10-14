Türkiye üretim üssü olacak! Kritik projede sona gelindi! İhracata dev destek

İKS OLUŞTURULACAK: İhracat Kefalet Sistemi (İKS) adı verilen İKS oluşturulacak. Eğer firmanın kredibilitesi iyiyse, ona kefalet verilecek ve böylece teminat sistemi de kalkmış olacak. İhracat şirketleri, çek, ipotek, imza gibi evrak ve belgelerle uğraşmayacak. Böylece bu işlemler yapılırken verilen paraları da ödemek zorunda kalmayacak.