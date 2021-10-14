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Türkiye üretim üssü olacak! Kritik projede sona gelindi! İhracata dev destek

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 14.10.2021
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Türkiye üretim üssü olacak! Kritik projede sona gelindi! İhracata dev destek

Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği ihracatın desteklenmesi projesinde sona gelindi. İhracatçılar için Kredi Garanti Fonu benzeri bir şirket kurulacak. Kefalet Sistemi’yle şirketler kolay kredi alabilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "ihracatçının desteklenmesi ve kolay kredi sağlanması" projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Pandemi sonrası rekordan rekora koşan ihracatın daha da desteklenmesi, Türkiye'nin üretim üssü haline gelmesi için özel bir mekanizma oluşturulacak. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak çalışmada öne çıkanlar şöyle:

REESKONTTAN 10 MİLYAR DOLAR: Merkez Bankası reeskont kredilerini 30 milyar dolara çıkardı. Artan kısım ihracata gidecek. Bu kapsamda, 10 milyar dolarının direkt ihracatçı tarafından kullanılması sağlanacak.

GARANTİ FONU: İhracatçılar için Kredi Garanti Fonu benzeri çalışacak bir anonim şirket kurulacak. Sistem Tanıtma Fonu'ndan ve birliklerin birikiminden aktarılacak birikim ile oluşturulacak. Kredi Garanti Fonu iç piyasayı, KOBİ'leri, yeni kurulacak şirket ise sadece ihracatçıları destekleyecek.

İKS OLUŞTURULACAK: İhracat Kefalet Sistemi (İKS) adı verilen İKS oluşturulacak. Eğer firmanın kredibilitesi iyiyse, ona kefalet verilecek ve böylece teminat sistemi de kalkmış olacak. İhracat şirketleri, çek, ipotek, imza gibi evrak ve belgelerle uğraşmayacak. Böylece bu işlemler yapılırken verilen paraları da ödemek zorunda kalmayacak.

KOLAY KREDİ ALINACAK: Avrupa'da da yaygın olan uygulama kapsamında Kefalet Sistemi onay verdiğinde firma bankalardan daha önce aranan hiçbir şeye gerek kalmadan kredi alabilecek. Sistem para vermeyecek ama kefalet verdiği firmalar kolayca krediye ulaşabilecek.

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