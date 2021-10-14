Türkiye üretim üssü olacak! Kritik projede sona gelindi! İhracata dev destek
Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği ihracatın desteklenmesi projesinde sona gelindi. İhracatçılar için Kredi Garanti Fonu benzeri bir şirket kurulacak. Kefalet Sistemi’yle şirketler kolay kredi alabilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "ihracatçının desteklenmesi ve kolay kredi sağlanması" projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Pandemi sonrası rekordan rekora koşan ihracatın daha da desteklenmesi, Türkiye'nin üretim üssü haline gelmesi için özel bir mekanizma oluşturulacak. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak çalışmada öne çıkanlar şöyle:
REESKONTTAN 10 MİLYAR DOLAR: Merkez Bankası reeskont kredilerini 30 milyar dolara çıkardı. Artan kısım ihracata gidecek. Bu kapsamda, 10 milyar dolarının direkt ihracatçı tarafından kullanılması sağlanacak.
GARANTİ FONU: İhracatçılar için Kredi Garanti Fonu benzeri çalışacak bir anonim şirket kurulacak. Sistem Tanıtma Fonu'ndan ve birliklerin birikiminden aktarılacak birikim ile oluşturulacak. Kredi Garanti Fonu iç piyasayı, KOBİ'leri, yeni kurulacak şirket ise sadece ihracatçıları destekleyecek.
İKS OLUŞTURULACAK: İhracat Kefalet Sistemi (İKS) adı verilen İKS oluşturulacak. Eğer firmanın kredibilitesi iyiyse, ona kefalet verilecek ve böylece teminat sistemi de kalkmış olacak. İhracat şirketleri, çek, ipotek, imza gibi evrak ve belgelerle uğraşmayacak. Böylece bu işlemler yapılırken verilen paraları da ödemek zorunda kalmayacak.
KOLAY KREDİ ALINACAK: Avrupa'da da yaygın olan uygulama kapsamında Kefalet Sistemi onay verdiğinde firma bankalardan daha önce aranan hiçbir şeye gerek kalmadan kredi alabilecek. Sistem para vermeyecek ama kefalet verdiği firmalar kolayca krediye ulaşabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 140 alan öğrenciler ne zaman tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 YKS tercih/ yerleştirme tarihleri...
- Merkez Bankası görevden kimler alındı? Merkez Bankası görevden alınanların isimleri neler? İşte yeni gelenler...
- Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak hakkında bilgiler...
- Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...
- 0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...
- Bilim Kurulu toplantısı kararları belli oldu mu? Kısıtlamalar geri gelecek mi? Yüz yüze eğitim, aşı...
- ÖSYM 2022 sınav takvimi belli oldu mu? YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 13 Ekim MPİ Şans Topu bilet sonucu sorgulama ekranı! 13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? İşte kazanan rakamlar...
- SSK, Bağ-kur emeklisine 3'lü kazanç! Gelir bayram havası estirecek! İntibak'tan maaşlara kadar...
- Reytingleri alabora edecek! Üç Kuruş dizinde Çukur esintisi! Yayınlanma tarihi ise...
- Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? MB Ekim ayı faiz kararını ayın kaçında açıklayacak?