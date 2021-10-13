Formula 1’den Türkiye’ye dev katkı! Dudak uçuklatan rakam



Otellerdeki doluluklar, 30 bini turist, 100 bin seyircinin harcamaları gibi ekonomik etkileri hesaba katmıyorum bile…

Gerçek şu ki, uluslararası etkinliklerin önemi ekonomik faydanın da ötesinde oluyor. Formula organizasyonunun gelirlerinin tümü ev sahibi ülkeye kalmıyor belki ama çok uluslu spor organizasyonları ülkenin tanıtımı için bulunmaz bir fırsata dönüşüyor.

Velhasıl, turizm endüstrisine doğrudan katkı sağlayan Formula 1'in kalıcı olarak ülkeye kazandırılması için özel sektörün dışında kamu da iş dünyası örgütleri de gerekli adımları atıp, yarışın 2022-2032 yılları arasında kalıcı olarak İstanbul Park'a getirilmesini sağlamalıdır.

Duydunuz mu bilmiyorum. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ilk adımı attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı üzerinden belli bir bütçe ayırdı. (Rakam bende kalsın) Ancak öyle görünüyor ki, diğer kurumlar da topa girmezse Türkiye'nin 10 yıllığına Singapur'un yerine takvime girmesi hayal olur.

Ez cümle, son iki yıldır yaptığı organizasyonla rüştünü ispatlayan Türkiye, önündeki bu fırsatı ıskalamamalıdır.