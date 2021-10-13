Altın zirveye koşuyor! İşte piyasalarda son tablo | SON DAKİKA Gram altın Cumhuriyet altını çeyrek altın fiyatları (13 Ekim 2021)

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Altın yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Geçen haftadan bu yana zirve yolunu tutan altın kritik eşiğe doğru koşuyor. Bugün piyasaların kapanmasına doğru altında önemli bir kıpırdanma yaşandı. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın kilogram ne kadar? İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba altın fiyatları ve karşılaştırmalı tablosu...