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Altın zirveye koşuyor! İşte piyasalarda son tablo | SON DAKİKA Gram altın Cumhuriyet altını çeyrek altın fiyatları (13 Ekim 2021)

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Altın zirveye koşuyor! İşte piyasalarda son tablo | SON DAKİKA Gram altın Cumhuriyet altını çeyrek altın fiyatları 13 Ekim 2021

Son dakika altın haberi | Altın bir önceki kapanışa göre bugün (13 Ekim 2021) zirveyi gördü. Piyasalarda kapanışa doğru kritik bir hareketlilik yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 12 Ekim Salı ve 13 Ekim 2021 Çarşamba altın fiyatları karşılaştırma tablosu...

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Altın yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Geçen haftadan bu yana zirve yolunu tutan altın kritik eşiğe doğru koşuyor. Bugün piyasaların kapanmasına doğru altında önemli bir kıpırdanma yaşandı. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın kilogram ne kadar? İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba altın fiyatları ve karşılaştırmalı tablosu...

ALTIN KİLOGRAM NE KADAR?

Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,04 yükselişle 515 bin 200 liraya çıktı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira,

Cumhuriyet altını 3.461,00 liradan satılırken,

24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.

Altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 512,50 512,70 521,80 522,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.377,00 3.398,00 3.440,00 3.461,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 467,40 471,40 476,00 480,00
Lira(Tam) Ziynet 3.300,00 3.320,00 3.362,00 3.382,00
Yarım Ziynet 1.650,00 1.660,00 1.681,00 1.691,00
Çeyrek Ziynet 825,00 830,00 840,00 845,00

PİYASALARDA GÜN SONU (13 EKİM 2021)

BIST 100 endeksi, güne 4,49 puan ve yüzde 0,32 kazanımla 1.421,31 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 1.408,21, en yüksek 1.432,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 1.413,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 0,06, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,23 puan ve yüzde 0,28 düşüşle 1.520,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 67'si geriledi. Ford Otomotiv, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.793,24 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.793,24 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,04 kazançla 515 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,0158 lira, satışta 9,0520 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,9933 lira, satışta 9,0293 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1572, sterlin/dolar paritesi 1,3641, dolar/yen paritesi de 113,41 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,06 yükselerek 82,95 dolardan işlem görüyor.

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