Son dakika: İçişleri Bakanlığından Sinop’a 90 milyon TL’lik ödenek

...Türkeli Belediyesine 1 milyon 651 bin TL, Sinop Belediyesine 1 milyon 950 bin TL, Ayancık Belediyesine 10 milyon TL ve İl Özel İdaremize 75 milyon 559 bin TL olmak üzere toplam 90 milyon TL'lik ödenek gönderilmiştir" dedi.

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