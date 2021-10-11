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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş rezerv ve enflasyon açıklaması

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Giriş: 11.10.2021 16:18
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor. Cari işlemler dengesi iyileşmektedir. Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." dedi. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür, konuyla ilgili A Para canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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