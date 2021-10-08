08 Ekim 2021, Cuma
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Son dakika: Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2021 gram altın cumhuriyet altını...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Son dakika: Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2021 gram altın cumhuriyet altını...

Altın 8 Ekim 2021 Cuma gününü yükselişle kapattı. Peki; gram altın, cumhuriyet altını, külçe altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? İşte son dakika ekonomi haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 505,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 818,00 lira,

Cumhuriyet altını 3.349,00 liradan satılırken,

24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 505,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ALTININ KİLOGRAMI 503 BİN 950 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 501 bin lira, en yüksek ise 505 bin 580 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 503 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 291 milyon 556 bin 730,77 lira, işlem miktarı ise 581,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 292 milyon 586 bin 59,82 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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