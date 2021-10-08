Borsa haftanın son işlem günün yükselişle kapattı

Bankacılık endeksi % 0,56, holding endeksi % 0,03 geriledi. Sektör endeksleri içinde en çok kazandıran % 6,35 ile turizm, en fazla gerileyen de % 0,98 ile finansal kiralama, faktoring endeksleri oldu.

Ekonomistler, ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan istihdam verisine rağmen borç limiti konusunda anlaşmaya varılması ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda oluşan pozitif havanın bugün Çin borsasının uzun tatilin ardından alıcılı başlamasıyla devam ettiğini söyledi.

GELECEK HAFTA BORSA'DA HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, bütçe dengesi, iş gücü istatistikleri ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD ve Çin'de enflasyon, Avro Bölgesi ve Japonya'da sanayi üretimi, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.