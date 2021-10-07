Türkiye’nin yüz akı olacak! Yusufeli Barajı için kritik tarih belli oldu





'ÜLKEMİZİN YÜZ AKI OLACAK

Projenin hızlı devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Yıldız da "Proje bugünlere kadar geldi artık sonuna yaklaştık, meyvelerini almaya başlayacağız. Dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak, Yusufeli Barajı ve HES ülkemizin de yüz akı olacak. Çoruh Nehri üzerinde hidroelektrik kapasitesi yüksek ve enerji üreten Muratlı, Borçka, Artvin ve Deriner barajlarımız var. Faaliyete alındığında Yusufeli Barajı da bunlara eklenecek. Baraj su tuttuğunda da ülke ekonomisine ciddi katkılar olacak" diye konuştu.