Fahiş fiyatların beli böyle kırılacak! Yüzde 20’ye varan ucuzluk

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarının fiyatları incelendi. Herhangi bir süpermarkette raflarda olması gereken her ürünü burada bulmak mümkün. Fiyatlar diğer marketlere oranla çok daha ucuz. Dışarıda 32.95 TL'den liradan satılan 30'luk yumurta bu marketlerde 23.80 liradan satışa sunuluyor.