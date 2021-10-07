Fahiş fiyatların beli böyle kırılacak! Yüzde 20'ye varan ucuzluk
Fahiş fiyatla mücadelede son dakika haberleri: Vatandaşlar hükümetin müdahalesinden memnun olurken bin market müjdesinin ardından birçok tüketici Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin nerelerde olduğuyla ve açılacağıyla ilgili birbirini bilgilendirmeye başladı. Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu. İşte Tarım Kredi kooperatifi marketlerine dair atılan adımlar, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve son dakika haberleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ekonomik verilere ilişkin bir sunum yaptı. Türkiye'nin gıda enflasyonunda yüzde 28-29 bandında, dünyada gıda enflasyonu ise 35 sınırına dayandığını belirten Canikli, Türkiye'nin bu bandın 5-6 puan altında olduğunu ifade etti.
YÜZDE 20'YE VARAN UCUZLUK
Başkan Erdoğan ekonomide pandemi etkilerinin azaldığına dikkat çekerek, ekonominin iyi durumda olduğunu söyledi. Değerlendirme yapan Erdoğan'ın ikinci çeyrekte Türkiye'nin İngiltere'nin önüne geçtiğini, alınan tedbirlerle enflasyondaki düşüşün devam edeceğini ifade ettiği belirtildi. Gıda enflasyonu ile ilgili Tarım Kooperatiflerin sayısının bine çıkarılacağını ifade eden Erdoğan'ın, fiyatların zincir marketlerden yüzde 20 daha ucuz olduğunu söylediği kaydedildi.
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLER AÇILDIKÇA FİYATLAR DENGELENECEK
Erdoğan, tarım kooperatif şubelerinin sayısı artıkça fiyatlarda bir dengelenme yaşayacağına dikkat çekti. Erdoğan'ın Ticaret Bakanlığı'nın zincir marketlerle ilgili başladığı denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini ifade ettiği de öğrenildi.
İlk şubesi 2017'de açılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Türkiye genelinde 46 il, 195 ilçede hizmet veriyor. 2020 sonunda 162 olan mağaza sayısı, eylül itibarıyla 483'e ulaştı. Yıl sonuna kadar 1000'e yakın mağaza açarak zincir marketlerin fiyatlarından daha uyguna fiyatla ürünlerin tezgahlarda yerini alacağı kaydedildi.
Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarının fiyatları incelendi. Herhangi bir süpermarkette raflarda olması gereken her ürünü burada bulmak mümkün. Fiyatlar diğer marketlere oranla çok daha ucuz. Dışarıda 32.95 TL'den liradan satılan 30'luk yumurta bu marketlerde 23.80 liradan satışa sunuluyor.
TARIM KREDİ - DİĞER MARKET FİYATLARI
1 kg buğday unu: 4.50 --- 4.25
1 litre UHT süt: 4.75 --- 6.95
1 kg toz şeker: 5.70 --- 7.15
30'lu yumurta: 23.80 --- 32.95
1 kg soğan: 1.65 --- 1.99
1kg domates 6.95 --- 8.99
1 kg salatalık: 4.50 --- 5.49
1 kg makarna: 5.50 --- 9.50
1 kg çay: 32.80 --- 37.90
1 lt yağ: 15.90 --- 18.32
1 kg zeytin 16.90 --- 21.95
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