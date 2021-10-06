Esnafa vergi muafiyeti kimleri kapsıyor? Esnafa vergi indirimi olacak mı, var mı? Son dakika açıklaması...

Esnafa vergi muafiyeti kimleri kapsıyor? Esnafa vergi indirimi olacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. İşte, esnafa vergi muafiyeti kimleri kapsıyor?

Teklife göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. "Küçük esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.