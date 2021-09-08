HaberlerGaleri15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...
15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...
Emeklilik için detaylar her dönem en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilik için gereken gün sayısını tamamlamış olan ve çalışmaya devam eden kişiler istedikleri zaman işten ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Kıdem tazminatı alabilmek için vatandaşların önünde 3 şart bulunuyor. SGK'dan gerekli yazıların alınması ise şartların arasında yer alıyor. Emekli olmayı planlayanlar kıdem tazminatı için gereken şartları sorgulamayı sürdürüyor. Detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, kıdem tazminatı için başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 08.09.2021 23:54Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 23:54