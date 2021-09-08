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Haberler Galeri 15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...

15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...

Emeklilik için detaylar her dönem en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilik için gereken gün sayısını tamamlamış olan ve çalışmaya devam eden kişiler istedikleri zaman işten ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Kıdem tazminatı alabilmek için vatandaşların önünde 3 şart bulunuyor. SGK'dan gerekli yazıların alınması ise şartların arasında yer alıyor. Emekli olmayı planlayanlar kıdem tazminatı için gereken şartları sorgulamayı sürdürüyor. Detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, kıdem tazminatı için başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 08.09.2021 23:54 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 23:54
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15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK’dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...

15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999'dan sonra ve önce emekli olanlar için farklı seçenekler masada yer alıyor. Öncelikle 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan "kıdem tazminatı alabilir" yazısı alarak istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Ancak bu durum 8 Eylül 1999'dan sonra emekli olanlar için değişiyor. Hal böyle olunca kıdem tazminatı için şartlar merak ediliyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK’dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...

Emeklilik için gereken gün sayısını tamamlamış olan ve çalışmaya devam eden kişiler istedikleri zaman işten ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.

Yaş dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigortalılık süresini tamamlayanların kıdem tazminatını alabilmeleri için üç farklı şart söz konusu.

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15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK’dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...

Öncelikle 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.

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15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK’dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...

8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların önünde ise iki seçenek var. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. Bu şartı tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olur.

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15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK’dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...

İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi. 7.000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor.