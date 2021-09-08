15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999'dan sonra ve önce emekli olanlar için farklı seçenekler masada yer alıyor. Öncelikle 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan "kıdem tazminatı alabilir" yazısı alarak istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Ancak bu durum 8 Eylül 1999'dan sonra emekli olanlar için değişiyor. Hal böyle olunca kıdem tazminatı için şartlar merak ediliyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...