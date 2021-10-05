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Vergi muafiyetine yönelik kanun teklifi TBMM'de görüşülüyor! Küçük esnafa vergi muafiyeti! Çiftçiye 600 milyon ilave destek...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Vergi muafiyetine yönelik kanun teklifi TBMM’de görüşülüyor! Küçük esnafa vergi muafiyeti! Çiftçiye 600 milyon ilave destek...

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri TBMM'de sürüyor. Teklifte yer alan düzenlemelerde küçük esnafın vergiden muaf tutulmasının yanında çiftçiye de 600 milyon ilave destek öngörülüyor. Vergi muafiyeti sağlanacak mı? Vergi muafiyeti kimlere sağlanacak? Çiftçiye yeni destek verilecek mi? İşte detaylar...

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

7 AYRI KANUN ÖNGÖRÜLÜYOR

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin 7 ayrı kanunda değişiklik öngördüğüne, genel olarak mükellefler lehine ve ihtilafları gidermeye yönelik düzenlemeler yapıldığına işaret etti.

600 MİLYON İLAVE DESTEK

Teklifi desteklediklerini vurgulayan Kalaycı, "Teklifte, önemli düzenlemeler yer alıyor. Küçük esnafın vergiden muaf tutulmasını kapsıyor. Teklif, berber, dolmuşçu, marangoz, lastikçi gibi küçük esnafımızı kapsıyor. Tarımsal desteklemelerle çiftçiye de 600 milyon ilave destek veriliyor. Teklifi, 3,1 milyon mükellefi kapsayan çok önemli bir düzenleme olarak görüyoruz." diye konuştu.

850 BİN KİŞİYE VERGİ MUAFİYETİ

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin, "torba kanun" olmadığını, bütünlük içinde farklı kanunlarda değişiklik öngördüğünü dile getirdi.

Teklifin içeriğine ilişkin bilgiler paylaşan Öztürk, "Teklifle 850 bin civarında esnafın vergi muafiyetine alınması çok önemli bir gelişme. Bunların çoğu da dar gelirli esnafımız. Türkiye dijital vergi dairesi kuruluyor. İlanen tebligatın internet sitesinde de yapılmasına imkan veriliyor. Elektronik defterlerde tasdik konusuna açıklık getiriliyor. Buna benzer yeni düzenlemeler getiriliyor." ifadelerini kullandı.

Tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

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