Vergi muafiyetine yönelik kanun teklifi TBMM’de görüşülüyor! Küçük esnafa vergi muafiyeti! Çiftçiye 600 milyon ilave destek...

600 MİLYON İLAVE DESTEK

Teklifi desteklediklerini vurgulayan Kalaycı, "Teklifte, önemli düzenlemeler yer alıyor. Küçük esnafın vergiden muaf tutulmasını kapsıyor. Teklif, berber, dolmuşçu, marangoz, lastikçi gibi küçük esnafımızı kapsıyor. Tarımsal desteklemelerle çiftçiye de 600 milyon ilave destek veriliyor. Teklifi, 3,1 milyon mükellefi kapsayan çok önemli bir düzenleme olarak görüyoruz." diye konuştu.