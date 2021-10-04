Türkiye komşularına 9 ayda 14,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 6 milyar 156 milyon 461 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 542 milyon 798 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 9 milyon 810 bin dolarla Yunanistan, 1 milyar 651 milyon 194 bin dolarla İran, 1 milyar 83 milyon 259 bin dolarla Gürcistan ve 1 milyar 66 milyon 80 bin dolarla Suriye takip etti.

9 aylık dönemde yıllık bazda tüm ülkelere yapılan ihracatın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 62 ile Yunanistan'a, yüzde 59,1 ile Suriye'ye ve yüzde 46,3 ile Bulgaristan'a yapılan ihracatta gözlendi.