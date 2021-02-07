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Garsonlara sevindirici haber! Bahşişler de artık kıdem tazminatında sayılacak

Yargıtay'ın kararı ile milyonlarca hizmet sektörü çalışanı sevindi. Alınan karara göre Yüksek mahkeme bahşişleri de ücret kapsamına aldı."Bahşiş" adı altında yapılan ödemelerin ücret mahiyetinde olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme; ücretin bahşişle birlikte ödendiği durumda çalışmanın kök ücrete tekabül eden kısmının 1,5 ile bahşiş kısmının 0,5 ile çarparak hesaplanmasının gerektiğine hükmetti. İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2021
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Garsonlara sevindirici haber! Bahşişler de artık kıdem tazminatında sayılacak

Hizmet sektöründe bahşişle çalışan milyonlarca çalışana Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden müjde niteliğinde bir karar çıktı.

'Bahşiş' adı altında yapılan ödemelerin ücret mahiyetinde olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme; ücretin bahşişle birlikte ödendiği durumda çalışmanın kök ücrete tekabül eden kısmının 1,5 ile bahşiş kısmının 0,5 ile çarparak hesaplanmasının gerektiğine hükmetti.

Garson olarak çalıştığı restorandan bir dizi haklarının ödenmediği gerekçesiyle istifa eden garson, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Mahkeme; hafta tatili talebinin reddine, sair taleplerin kısmen kabulüne karar verdi. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

MAAŞ GİBİ SAYILIR
Yargıtay kararında; "Davacı işçi garanti ücret ve sürekli bahşiş uygulamasının olduğu işyerinde çalışmaktadır.

Bahşiş adı altında yapılan ödeme ücret mahiyetindedir.

Mahkemece, davacının süreklilik arz ettiği anlaşılan bahşiş gelirinin çıplak ücrete katılmaması hatalıdır.

Fazla mesai alacağının hesap yöntemi uyuşmazlık konusudur.

Mahkemece bahşiş geliri nedeniyle fazla mesai alacağına esas ücret 0,5 katsayısı ile çarpılmış ise de işverence ödenen ücretin 1,5; ücrete eklenecek bahşiş kısmının ise 0,5 ile çarpılarak sonuca gidilmesi gerekmektedir" denildi.

İŞVEREN E-POSTANIZA BAKAR
Anayasa Mahkemesi (AYM), kurumsal e-posta hesabını eşinin ticari işlerinde kullandığı için iş akdi feshedilen banka çalışanı Celal A.'yı haksız buldu.

Yüksek Mahkeme, çalışanın kurumsal e-posta hesabının denetlenmesinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetini ihlal etmediğine karar verdi.

BORDRODA GÖSTERİLMELİ
Uzmanlar bahşişin ücret kapsamına alınması sonucunda işçilerin bordrosunda da gösterilmesi gerekiyor.

İşçilerin tazminatına esas olan brüt ücret düzenli olan ödemeler ile giydirilmiş hale getiriliyor. Böylece kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin giydirilmiş brüt ücreti dikkate alınıyor.

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