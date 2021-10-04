Ulaşımda yeni yol haritası! Bakan Karaismailoğlu Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı’nın detaylarını anlattı

Türkiye'nin, ulaşım ve iletişim alanında son 18 yılda attığı stratejik adımlarla dünya liginde hak ettiği yeri aldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu alanda yapılan yatırımların, dünya çapında ses getiren eserlerin bunda etkisi büyük. Ülkemizin en ücra köşesinin dahi erişilebilir hale gelmesi, Batı ile Doğu arasındaki köprü konumunu perçinlemiştir. İnsanımızın herhangi bir engelle karşılaşmadan hareketliliğini artırmak için halihazırda büyük ulaşım ve iletişim projeleri üretmeyi, bunları hayata geçirmeyi sürdürmekteyiz. Bu vizyonla hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hareketliliğini artırarak, gündelik yaşama katılım düzeyini yükseltmek, konfor koşullarını ve yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle durmaksızın çalışmaktayız."

Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın "Erişilebilirlik Yılı" ilan ettiği 2020'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sorumluluğunu üstlendiği "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı"nın bütün çalışmalarının tamamlandığını vurgulayarak "Belge, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyenler ve özel işletmeler arasından çok paydaşlı temsilciliğe sahip platformların özenli ve hummalı çalışmaları sonunda ortaya çıktı. İnsanımızın refahını artırmak için bundan sonra atacağımız adımlar, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ve buluşulan ortak aklın ürünü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.