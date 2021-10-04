Ulaşımda yeni yol haritası! Bakan Karaismailoğlu Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'nın detaylarını anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili genelgeyi imzaladı. Genelgeye göre, 2021-2025'i kapsayan plan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının internet adresinde yayımlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, genelgenin detaylarını anlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021-2025 dönemini kapsayan "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı" ile ulaşım hizmetlerinde kalitenin yükseltileceğini bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2021-2025 dönemi "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı"nın detaylarını anlattı.
Söz konusu plan kapsamında herkes için eşit ve erişilebilir ulaşım hedefiyle ortak akıl ürünü projeleri hayata geçireceklerini belirten Karaismailoğlu, "Planla önümüzdeki 5 yıl içinde ulaşım hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve toplumun tüm üyelerinin eşit şekilde sosyal ve ekonomik hayata katılımının sağlanması konusunda öncülük ettiğimiz çalışmalara devam edeceğiz." dedi.
Türkiye'nin, ulaşım ve iletişim alanında son 18 yılda attığı stratejik adımlarla dünya liginde hak ettiği yeri aldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Bu alanda yapılan yatırımların, dünya çapında ses getiren eserlerin bunda etkisi büyük. Ülkemizin en ücra köşesinin dahi erişilebilir hale gelmesi, Batı ile Doğu arasındaki köprü konumunu perçinlemiştir. İnsanımızın herhangi bir engelle karşılaşmadan hareketliliğini artırmak için halihazırda büyük ulaşım ve iletişim projeleri üretmeyi, bunları hayata geçirmeyi sürdürmekteyiz. Bu vizyonla hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hareketliliğini artırarak, gündelik yaşama katılım düzeyini yükseltmek, konfor koşullarını ve yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle durmaksızın çalışmaktayız."
Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın "Erişilebilirlik Yılı" ilan ettiği 2020'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sorumluluğunu üstlendiği "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı"nın bütün çalışmalarının tamamlandığını vurgulayarak "Belge, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyenler ve özel işletmeler arasından çok paydaşlı temsilciliğe sahip platformların özenli ve hummalı çalışmaları sonunda ortaya çıktı. İnsanımızın refahını artırmak için bundan sonra atacağımız adımlar, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ve buluşulan ortak aklın ürünü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"6 STRATEJİK AMAÇ BELİRLENDİ"
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin imzalanmasıyla erişilebilirliğe daha bütünsel yaklaşılmaya başlandığına işaret eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ülkemizin ulaşım hizmetlerinde erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik eylem önerilerini yönlendiren 6 stratejik amaç, 14 üst düzey stratejik hedef ve 33 eylem belirlendi. Planla 2021-2025 döneminde farkındalığın artırılması, yönetişim yapısı ile düzenleme ve denetlemenin güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, alt ve üstyapılar ile araçların erişilebilirliğinin iyileştirilmesi, ulaşım türleri arasında entegrasyonun güçlendirilmesi amaçlandı."
Stratejik hedefleri gerçekleştirmeye yönelik eylemlerin de hazırlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu amaçlara ulaşılmasının, ülkede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok paydaşla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının iş birliğini içeren katılımcı bir süreçle mümkün olacağını anlattı.
Karaismailoğlu, stratejinin etkili şekilde uygulanabilmesi için liderlik, rollerin ve sorumlulukların açıklığı, sağlam kurumsal yapılar, maliyet etkinliği ve sürdürülebilir değişim için gerekli dönüşümün sağlanması amacıyla gerekli geri bildirim döngüsünü sağlayacak etkili izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturulmasının planlandığını bildirdi.
Bakanlığın, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hareket alanını genişletip, sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla "her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı'" vizyonu çerçevesinde çalışmalarını yürüttüğünü dile getiren Karaismailoğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile gelecek 5 yılda ulaşım hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve toplumun tüm üyelerinin eşit şekilde sosyal ve ekonomik hayata katılımının sağlanması konusundaki çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Karaismailoğlu, bu bağlamda 6-7-8 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda söz konusu vizyonu da ele alacaklarını belirterek, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ulaşım ve haberleşmede çalışmaları hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.
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