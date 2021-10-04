TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş yerli otomobil için tarih verdi
"Yerli otomobil ne zaman üretim bandına girecek?" merakla beklenen bu soruya Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş'tan net yanıt geldi.
Bursa Uludağ Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan ve siber güvenlik konusuna değinen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Bu dijital dünyada siber güvenlik uzmanı şu anda kıt. Konuda uzman bulmak zor, ciddi bir boşluk var. Buraya odaklanmanızı tavsiye ederim. Eğer nesnelerin internetine, bulut bilişimine, siber güvenliğe hakimseniz geriye bir tane konu kalıyor; o da enerji. Temiz enerji çözümü" dedi.
Entegre batarya üretim sisteminde elektrik ve elektronikle birleştiği her noktada dünyada ciddi potansiyellerin olduğunu ifade eden Karakaş, "Şöyle bir örnek vereyim. Avrupa'da 3 sene önce lityum batarya kapasitesi 50 megawatt (MW) saatin altındaydı. Şimdi 600'ün üzerinde ve bine doğru gidiyor" dedi.
"DÜNYADA ARAÇ ÜRETİMİNDE ÇİP KRİZİ YAŞANIYOR"
Dünyada araç üretiminde çip krizi yaşandığını aktaran Karakaş, "Eğer kapasite açıkları yeterince hızlı kapatılmazsa yakın zamanda hücre krizi de çıkar. Çünkü elektrikli araçlara o kadar hızlı dönüşüm oluyor ki bunun altını doldurmak şu an zor gözüküyor. Biz o nedenle doğru zamanda doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"Biz pandemi sürecinde her türlü matematiksel modelleme, simülasyon ve uzaktan çalışma yöntemlerini sonuna kadar kullanarak aracımızı teknik tasarımlarına, ortak paydaşlarımızla beraber, geliştirdik" diyen Karakaş, "Numune ve portatif çalışmalar da devam ediyor. Hatta önceki günlerde çarpışma testleri dahil çalışmalar sürüyor ve bu sürecin şubat sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Her testten sonra aldığımız raporlar sonunda aracımızı gerekirse optimize edeceğiz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz" dedi.
YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÜRETİME GEÇECEK?
TOGG tesislerinde sadece üretimin olmadığını sözlerine ekleyen Karakaş, "Tesisimizde sadece üretim yok. Bunun altını çizmek istiyorum. 'Otomobil, fabrikadan fazlasını gerektirir' demiştik. O yüzden bu tesisin içerisinde tasarım merkezi, prototiplerimizin testlerinin yapıldığı bir merkez olduğunu düşünüyoruz. Bir çatı altında bütün yetkinliklerini toplandığımız alan planlanıyor. Burada drone ile çektiğimiz fotoğrafta da görüldüğü gibi boyahanenin çatısının ve yan paletlerinin kapanmaya başladığını görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde zaten tesisin içerisine ekipmanlar yerleşmeye başlanacak. Bizim buradaki planımız şu şekilde, senenin sonuna doğru imalat kısmının çok büyük kısmı bitmiş olacak. Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanlar tamamlandıktan sonra istasyon, bant bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız" şeklinde konuştu.
Karakaş, şu an üniversitelerden yeni mezun almadıklarını ama önümüzdeki süreçlerde yeni mezun ve stajyer konusunda da alımların olabileceğinin mesajını verdi. İlk dersin ardından plaket töreni ile program sona erdi.
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