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Borç yapılandırmalarına ilişkin son dakika açıklaması! Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Yapılandırma için son gün ödeme günü ne zaman?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Borç yapılandırmalarına ilişkin son dakika açıklaması! Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Yapılandırma için son gün ödeme günü ne zaman?

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların 30 Eylül 23.59'a kadar , sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerektiği belirten bir açıklama yayınladı. Açıklamada merkezlerin 30 Eylül'de tüm gün hizmet vereceğinin de altı çizildi. Peki yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman?

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapabileceği bildirildi.

30 EYLÜL'DE TÜM GÜN HİZMET VERECEK

SGK'den yapılan açıklamada, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinin, 30 Eylül'de tüm gün hizmet vereceklerine dair duyuruya yer verildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI AÇIKLANDI

Duyuruda, "Başvuru süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, kapsama giren borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak üzere, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 30.09.2021 tarihinde saat 23.59'a kadar açık olup vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

NEREDEN BAŞVURU YAPILACAK?

Açıklamada, Kuruma olan borçlarını yapılandırmak isteyen işverenlerin e-Sigorta kanalıyla, posta yoluyla veya şahsen ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıların e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenlerin ise e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak, borçlarını yapılandırabileceği kaydedildi.

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