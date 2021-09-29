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Koronavirüs hakkında yeni karar! Adalet Bakanlığı açık cezaevindeki hükümlüler hakkında yeni kararını duyurdu! 2 ay süreyle uzatıldı

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Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Koronavirüs hakkında yeni karar! Adalet Bakanlığı açık cezaevindeki hükümlüler hakkında yeni kararını duyurdu! 2 ay süreyle uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında koronavirüs nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

2 AY SÜREYLE UZATILDI

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27 Eylül 2021 tarihli yazısıyla Kovid-19 salgın riskinin ortadan kalkmadığı, bu nedenle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

"30 EYLÜL İTİBARIYLA..."

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

DÜNÜN VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Eylül Pazartesi gününün verilerine göre, 27 bin 188 vaka tespit edilirken 206 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 29 bine dayandı. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 239'a çıktı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" dedi.

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