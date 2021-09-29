Koronavirüs hakkında yeni karar! Adalet Bakanlığı açık cezaevindeki hükümlüler hakkında yeni kararını duyurdu! 2 ay süreyle uzatıldı

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" dedi.