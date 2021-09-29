Margün Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Margün Enerji borsa kodu kaç, hisse fiyatı kaç TL? Halka arz bilgileri...
Gündemde yoğun bir şekilde Margün Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Halka arz yapan firmaların başvurularını ve genel durumlarını merak eden yatırımcıları Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapan ve kabul edilen, halka arz işleminin gerçekleştiği Margün Enerji hakkında bilgileri sorgulamaya başladı. Peki Margün Enerji borsa kodu kaç, hisse fiyatı kaç TL? İşte detaylar…
Margün Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Margün Enerji borsa kodu kaç, hisse fiyatı kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.22-23 Eylül tarihleri aralığında talep toplama işlemleri tamamlanan ve halka arz edilen şirketin bilgileri yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Margün Enerji'nin borsada hangi hisse koduyla işlem göreceği haberimizde yer alıyor.
MARGÜN ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310 milyon Türk lirasından 410 milyon Türk lirasına artırılması için halka açılma başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken Margün Enerji halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde Yıldız Pazar'da işlem görmesi beklenmektedir.
MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI VE BORSA KODU
Margün enerji halka arzda 1 Türk lirası nominal değerli payların 8,30 Türk lirasından satışa çıkarılması kararlaştırıldı.
Margün enerjinin hisse kodu da MAREN olarak paylaşıldı.
Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Eylül'de onaylandığı bildirildi.
İşte halka arz işlemine dair bilgiler;
Naturel Group çatısı altında yer alan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye'nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.
Halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor.
MARGÜN ENERJİ HAKKINDA
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2014 yılında Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe büyük bir yatırımcı olmak ve yurtdışında proje geliştirme, EPC ve İşletme&Bakım hizmetleri sunmak amacı ile uzmanlaşmış yönetim kadrosu ve personeli ile faaliyetine başlamıştır.
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, yurtiçinde sahip olduğu 118.03 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santralleri ile sektörünün en önemli oyuncularından birisi olmuş ve yurtdışı proje geliştirme faaliyetleri ile 61 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santrallerinin Türkiye'den sektöründe önde gelen iki yatırımcısına anahtar teslim kurulum ve işletme&bakım anlaşmasını gerçekleştirmiştir.
Bunun yanı sıra başta İtalya, Almanya, İngiltere ve Amerika olmak üzere özellikle Batı Avrupa ülkelerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Orta-Uzun vadede Avrupa ve Amerika kıtalarında 1.500 MWp kurulu gücünde proje geliştirmeyi ve kurulumlarını tamamlamayı hedeflemektedir.
"Yenilenebilir Enerjinin, özellikle Güneş Enerjisinin, kısa sürede diğer geleneksel enerji kaynaklarının yerini alabileceğine inanan Margün Enerji, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için güneş enerjisine yatırım yapmaya var gücüyle devam etmektedir.
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