Vergi muafiyeti geliyor! 1 milyon esnafa güzel haber

Buna göre;



● Karavana dönüştürülen araçların vergileri indirilecek. Yerli üretim araçlardan karavana dönüştürülenlerin ayrıca desteklenmesi üzerinde de duruluyor.

● Youtuber'lar başta olmak üzere internet üzerinde ders vererek ya da başka yöntemler ile gelir elde eden herkes yüzde 15'lik vergi ödeyecek (ZÜBEYDE YALÇIN)