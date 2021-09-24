Devletten ihtiyacı olana 1.100 TL karşılıksız ödeme! Şartlar neler?
Devlet, muhtaç vatandaşlara her türlü maddi ve manevi desteği vermeye devam ediyor. Bu yardımlardan biri de 1.100 TL'lik karşılıksız ödeme... 1.100'er TL'yi bulan destek için Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'dan itibaren e-Devlet'ten başvurular alınıyor. Peki, 1.100 TL'lik karşılıksız ödeme için şartlar neler? İşte tüm detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldığını söyledi.
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye 1.100'er lira olmak üzere toplamda 5.3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldığını anlatan Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7.2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık" dedi.
1.100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten başvuruların alınmaya başlandığını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:
Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor.
Ön elemeden geçen başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza iletiliyor.
Dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemeler, belirttikleri hesaplar üzerinden ulaştırılıyor.
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