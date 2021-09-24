Yapılandırma için son haftaya girildi! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Son dakika haberine göre: Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için son haftaya girilirken, 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırıldı.
Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterirken, yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu.
Bu kapsamda 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon lira tahsilat yapıldı.
Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www. gib.gov.tr" veya e-devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.
Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkânı sağlanıyor.
Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitmesinin ardından düzenlemeden yararlanabiliyor.
Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 dönemi için matrah ve vergi artırımı imkânı da bulunan yasa kapsamında bu artırımı yapan mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Camdaki Kız'a Hayri damgasını vurdu! Cihangir Ceyhan'dan görkemli giriş! Artık dengeler değişecek...
- Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı ne zaman, ayın kaçında? Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçında dikkat çeken detay...
- Cuma mesajları 2021 farklı en yeni resimli kısa, uzun ve anlamlı sözler! Resimli cuma mesajları hadisli ayetli WhatsApp sözleri...
- AKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Tarih belli oldu! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon...
- Emekliye karşılıksız olarak veriliyor! SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor! 3 gün içinde hesapta...
- Pedagojik formasyon başvuruları başladı mı 2021? Formasyon dersleri belli mi, açıklandı mı?
- SGK üzerinden başvuru imkanı! Geri ödemesiz 34.080 TL yatacak! Her ay düzenli olarak...
- Survivor 2021 All Star kadrosuna bomba isimler! Acun Ilıcalı vites yükseltti! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sonra...
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bursluluk İOKBS sınavı 2021 bugün, erken açıklanır mı?
- Öğrenciler merakla bekliyor... KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu için kritik takvim...
- Okullar Kasım ara tatili 2021 ne zaman? 2021 ara tatil kaç gün, hafta sürecek?