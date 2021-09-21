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Kiracılar dikkat: En fazla yüzde 15 zam yapılacak!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.09.2021
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Kiracılar dikkat: En fazla yüzde 15 zam yapılacak!

Bu yıl yapılacak kira artışı merak konusuyken, kontrat yenileyecek kiracıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ev sahiplerinin yüzde 15.78’in üzerindeki artış talepleri yasal değil. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE yüzde 31.34 artış gösterdi. Eski sistem uygulansaydı, bu ay kira kontratları yüzde 31 artışla yenilenecekti. İşte tüm detaylar...

Ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği zammın sınırı var. Zammı 12 aylık ortalamalara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirliyor.

Kiraya bu oranın üzerinde zam istenemiyor. Son 12 aylık ortalamalara göre TÜFE, yüzde 15.78 çıktı. Bu kapsamda bu ay yenilenecek kira kontratlarına en fazla yüzde 15.78 zam yapılabiliyor.

Ev sahipleri bu oranın üstünde zam istese de kiracılar bunu kabul etmeyebiliyor. Kira artışlarındaki üst sınır, eskiden, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden belirleniyordu.

2 yıl önce yapılan düzenlemeyle TÜFE'ye endekslendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE yüzde 31.34 artış gösterdi. Eski sistem uygulansaydı, bu ay kira kontratları yüzde 31 artışla yenilenecekti.

TAHLİYE YOLUNU AÇAN 6 NEDEN
- Ev sahibi kendisinin eş ve çocuklarının konut ihtiyacı için.


- Kiracı yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa.


- İzinsiz tadilat.
- Komşu şikayetleri.


- Ev satılınca da yeni mal sahibi 1 ay içinde ihtarla tahliye talep edebilir.
- 10 yıllık kiracısı olan bir ev sahibi, 3 ay önceden ihtarname göndermek şartıyla kiracısını tahliye edebiliyor.

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