Otomobil alacaklar dikkat! Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...

ÖTV İNDİRİMİ VE "BAYİ-GALERİ" OYUNU



Bize özellikle tüketici başvuru merkezine gelen bazı şikayetler oldu. Bazı firmalar ellerindeki sıfır arabaları kendi alt firmalarına hemen satış göstererek ellerinde hiç araba bırakmadılar. Ve daha sonra bu ÖTV indirimiyle o firmalarda kendileri faydalanıp piyasadaki 2. el satış fiyatlarından tekrar bunları sıfır arabaları piyasaya sunma gibi bazı uygulamalar oldu. Bu konuda şikayetler var. Birkaç firmada depolarında çok güçlü stok göründüğü halde onların aslında kiralık arabalar olduğunu ellerinde stok olmadığına dair şikayetler geldi. Bu fiyat indiriminden firmaların kendilerinin faydalanması şeklinde bir uygulamaya dönüştü. Burada hedeflenen şeye ulaşamadık. Çünkü biz gittiğimizde araba yok deniyor. Dolayısıyla bu rakamlar indirilmiş olmasına rağmen birebir tüketiciye yansımıyor. Bu sorunun bir şekilde ele alınıp çözülmesi gerekiyor.