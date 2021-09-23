23 Eylül Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları!
Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gitmesinin ardından 23 Eylül Dolar, Euro, Sterlin kaç TL oldu? Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Faizde indirime gidilmesinin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü hareket başladı. Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz kararının ne olacağı merak ediliyordu. Alınan kararın ardından gözler döviz kurlarına çevrildi. Yatırımcılar; Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte; döviz kurlarındaki son durum!
23 Eylül faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu? Döviz kurları nasıl etkilendi? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararları döviz kurlarını yakından etkiliyor. Bugün alınan karar sonrası gözler kurlara çevrilmişti. Peki; 23 Eylül Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları!
23 EYLÜL DÖVİZ KURLARI NE KADAR OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.
Bu durum sonrası dövizin ilk tepkisi yukarı yönlü oldu. Faiz kararının ardından Dolar yükselişe geçti.
DÖVİZ VE ALTINDA SON DURUM!
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3660 ve dolar/yen paritesi 109,8 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6520 liradan, avro 10,1450 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.776,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 003 artışla 75,2 dolardan işlem görüyor.
PİYASALARDA GÜN ORTASI DURUM NASIL?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 1.416,76 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,30 puan değer kazandı.
Dün 1.407,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,82 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.409,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.405,34, en yüksek ise 1.417,45 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester oldu.
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