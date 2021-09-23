23 Eylül Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları!

23 Eylül faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu? Döviz kurları nasıl etkilendi? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararları döviz kurlarını yakından etkiliyor. Bugün alınan karar sonrası gözler kurlara çevrilmişti. Peki; 23 Eylül Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları!