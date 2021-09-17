Son dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketi için fatura ertelemesi kararı Resmi Gazete'de
Son dakika haberleri... Kastamonu, Sinop ve Bayburt'taki sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
Yapılan açıklamada "Sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatların ertelenmesi hakkında kararın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbilere yapılacak yardımlara dair kanunun ek 13'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR