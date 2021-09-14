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Merkez Bankası'ndan son dakika kararı! Yabancı para karşılık oranlarını 200 baz puan arttırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Merkez Bankası’ndan son dakika kararı! Yabancı para karşılık oranlarını 200 baz puan arttırdı

Son dakika haberi... Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.

Merkez Bankası’ndan döviz adımı MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ ADIMI

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