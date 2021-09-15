Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu detaya dikkat: Tazminat, maaş artışı, terfi...

ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN 4 AYLIK SÜRENİN SİGORTA PRİMİ ÖDENİR Mİ?

İşçi, işe başlatılsın veya başlatılmasın, çalıştırılmadığı süre için işçiye ödenecek en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarından iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primlerin işverence kesilmesi gerekir.