Çin’den kripto paraya yasak adımı! İşbirliği yapılacak

Kripto paralara ilişkin sert adımlar atan Çin bu sefer de Neberdi bölgesine yasak getirmeye çalışıyor. Neberdi bölgesinin siberalan komisyonu kripto para madenciliği ve ticaretini yasaklamak, engellemek için kamu kuruluşlarıyla işbirliğine gidileceğini açıkladı.