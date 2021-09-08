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Yüksek emekli maaşı almak isteyenler dikkat! SSK veya Bağ-Kur fark etmiyor...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2021
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Yüksek emekli maaşı almak isteyenler dikkat! SSK veya Bağ-Kur fark etmiyor...

Bilindiği üzere emekliler yılda iki defa zam alıyor. Bu zam enflasyon oranına göre belirleniyor. Ancak maaşı artırmak için çalışırken alınabilecek birçok önlem var. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde emekli maaşını artırma şansınız var.

Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Birincisi, ne zaman emekli olacakları, ikincisi ise ne kadar aylık bağlanacağı. Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalara dikkat etmek lazım. En önemli parametre brüt maaş.

1- Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

2- Çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.

3- Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.

4- Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.

5- Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.

6- Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın.

7- Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa brüt kazanca eklenmesini sağlayın.

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