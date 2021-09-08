Yüksek emekli maaşı almak isteyenler dikkat! SSK veya Bağ-Kur fark etmiyor...

Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Birincisi, ne zaman emekli olacakları, ikincisi ise ne kadar aylık bağlanacağı. Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalara dikkat etmek lazım. En önemli parametre brüt maaş.