Toplu parası olmayana 36 taksitle emekli olma imkanı! Bankalar borcu kapatıyor

ÖNCE SGK'YA GİDİN

Kredi ile emekli olmak isteyenler önce SGK'ya giderek borçlarını ödediklerinde ya da askerlik veya doğum borçlanması yaptıklarında emekli olabileceklerine dair yazı alacak. bu yazı ile Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek kredi çekecek. Bankalar borcu kapatıyor ve emekli maaşı aynı bankaya yatıyor.