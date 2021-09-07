07 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Toplu parası olmayana 36 taksitle emekli olma imkanı! Bankalar borcu kapatıyor

Toplu parası olmayana 36 taksitle emekli olma imkanı! Bankalar borcu kapatıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2021
ABONE OL
Toplu parası olmayana 36 taksitle emekli olma imkanı! Bankalar borcu kapatıyor

Başvuru süresi bir ay uzatılan yapılandırma kapsamında toplu parası olmayanlar için emeklilik yolu da açıldı. Kamu bankalarından kredi alanlar emekli olabilecek. Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek kredi çekecek. Bankalar borcu kapatıyor ve emekli maaşı aynı bankaya yatıyor.

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu yapılandırma için süre 1 ay uzatıldı. Yapılandırma kapsamında devlete olan tüm vergi ve prim borçlarının faizleri silinirken ana paraya enflasyon farkı ekleniyor.

Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu olduğu için emekli olamayan ya da toplu para bulamadığından borçlanma yapamayanlar için de imkan getirildi.

36 TAKSİTTE ÖDENECEK
Bu sigortalılar kamu bankalarından kredi çekerek borçlarını kapatabilecek ve taksitler yeni bağlanacak emekli maaşlarından kesilecek. Geçmiş bağkur günlerini ihya ederek satın alacaklar bu sayede günlerini tamamlayıp emekli olabilecek.

Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi.

Askerlik günlerini satın alıp emekli olabilecek erkek sigortalılar ile doğum borçlanması ile prim borçlarını tamamlayıp emekli olabilecek duruma gelen kadın sigortalılar bu paraları kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyebilecek.

Çekilen kredinin taksitleri emekli maaşından 36 ay vade ile tahsil edilecek.

ÖNCE SGK'YA GİDİN
Kredi ile emekli olmak isteyenler önce SGK'ya giderek borçlarını ödediklerinde ya da askerlik veya doğum borçlanması yaptıklarında emekli olabileceklerine dair yazı alacak. bu yazı ile Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek kredi çekecek. Bankalar borcu kapatıyor ve emekli maaşı aynı bankaya yatıyor.

İŞTE YENİ TAKVİM

BAŞVURU: 30 EYLÜL

Peşin ödeme/İlk taksit

- Vergi için: 1 Kasım

- Prim için: 30 Kasım

Bankalar yarışa girdi! Emekli promosyonları... BANKALAR YARIŞA GİRDİ! EMEKLİ PROMOSYONLARI...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA