İrshad 43. Şubesi ile Azerbaycan’ın en büyükleri arasına girdi

İrshad yetkilileri, bu başarının nedenleri sorulduğunda "Bir alışveriş sitesinden beklenen tüm özellikleri bünyesinde barındıran İrshad alışveriş sitesi, yıllardır kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri tüketiciler ile buluşturmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 23'ü yalnızca Başkent Bakü'de, 20'si ise farklı şehirlerde bulunan toplam 43 mağazası ve 1000'in üzerinde personeli ile çok yaygın bir biçimde gerek mağazacılık sektörü gerekse online alışveriş sektörü içerisinde faaliyetleri sürdüren İrshad firması gelecek günler için her iki alanda da büyüme grafiğini yukarılara taşımaya niyetlidir. Pek çok dünya devi markayı, insanların bir tık yakınına taşıyan güven ve kalitenin sembol ismi olduk. Kalitede, fiyatta ve müşteri memnuniyetinde Azerbaycan'da zirve olmayı hedefliyoruz." diyerek açıkladı.

Rakipleri arasında farklılığı ile göze çarpan İrshad, henüz Türkiye'de ya da başka bir ülkede şube açmayı düşünmese de bir teknoloji üretim üssü olan kardeş ülke Türkiye'den daha fazla ürünün mağazalarında ve sitesinde pazarlanmasının çalışmalarını yürütüyor. Son derece güvenli bir alt yapıya sahip olan sitelerinde gönül rahatlığı ile alışveriş yapılabileceğini ifade eden İrshad online alışveriş sitesi yetkilisi, rakiplerini asla küçümsemediklerini, güçlü bir rekabet ortamının daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmak için uygun ortamı yarattığının farkında olduklarını söyledi.