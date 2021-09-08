Dikkat! Emekli maaşı ve tazminatı etkiliyor | Bordro oyunu mercek altına alındı

Primler, prime esas kazanç olarak prim, işverenin çalışanların başarılarını artırması için yaptığı ek ödemeleri ifade ediyor. Çalışana verilen değeri göstermek ve motivasyonu artırmak için bayram, yılbaşı gibi özel günlerde verilen ikramiyeler de prime esas kazanç olarak değerlendiriliyor.