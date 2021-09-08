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Son dakika: Bergama için tarihi gün! Başkan Erdoğan onayladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Son dakika: Bergama için tarihi gün! Başkan Erdoğan onayladı

Son dakika haberine göre İzmir Bergama'nın serbest bölge için heyecanla beklediği karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Proje, 20 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Bergama'da kurulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2.4 milyon metrekare alanda kurulacak olan serbest bölgede 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Batı Anadolu Serbest Bölgesinin faaliyete başlamasıyla, Bergama'da ekonomik dengelerin değişeceğini, işsizliğin sorun olmaktan çıkacağını ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'mız, ülkemizin ihracata açılan en önemli kapılarından birisi haline gelecek. Bu gurur, bu mutluluk hepimizin" dedi.

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