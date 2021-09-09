Türksat 5B uydusunda flaş gelişme! İlk adım atıldı

Türkiye ve bölgedeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için Türksat AŞ'nin kapasitesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Dickinson, "Bu, Inmarsat'ın Global Xpress KA bant ağını genişletmesi için gerçekten önemli bir adım. İyi bir çözüm bulmak için iş birliği içinde çalıştık ve bu ilişkinin çok uzun süreceğini umuyoruz." dedi.