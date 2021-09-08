Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den ekonomide büyüme mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, yıl sonunda Türk ekonomisinin yüzde 10 büyüyeceğini öngördüğünü ifade etti.

Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir.

BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçen günlerde farklı kurumlarda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan önemli bir sözleşme imzaladıklarını anımsattı.

Sözleşmeyle piyasada düşük ücret alan yaklaşık 320 bin işçinin ücret seviyelerini belli noktaya getirdiklerini belirten Bilgin, "Özel sektör için de yol gösterdik. Onlar için de belli bir taban, zemin oluşturduk. Bunun için ben kamuda yapılan sözleşmeyi çok önemli buluyorum. Aynı şeyi memurlar için yaptık. Memurlarla yaptığımız sözleşmede kümülatif olarak yaklaşık yüzde 32 civarında bir artış gerçekleştirdik, tabi bu 2022-2023 için. Genel başkan burada vurguladı. Çok önemli bir kararı da o sözleşmeyle belirledik. 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" diye konuştu.