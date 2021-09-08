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Son dakika: Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Son dakika: Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberine göre bazı tarım ürünleri ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi 1 Ocak 2022 tarihine kadar sıfırlandı.

Buna göre, buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek ithalatı için gümrük vergisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar "0" olarak uygulanacak.

Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen kahve için gümrük vergisi de yüzde 11'den yüzde 6'ya çekildi.

Kosova'dan kahve ithalatı için vergi yüzde 13'den yüzde 8'e, D-8 ülkelerinden ithalat için yüzde 10'dan yüzde 8'e, diğer ülkelerden ithalat için yüzde 13'den yüzde 8'e düşürüldü.

Kahvenin en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatında ise gümrük vergisi yüzde 11'den yüzde 6'ya çekildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şöyle denildi:

"Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacaktır."

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