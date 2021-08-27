Kamu alacaklarına yönelik ödeme süresi 1 ay uzatıldı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

1 AY SONRAYA ERTELENDİ



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için ön görülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi.