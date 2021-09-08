Son dakika: Telefon tacizleri ’pes’ dedirtiyor! Kullanıcılar isyan etti

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ İNTERNETTE SATILIK

Aramalar, KVKK kurallarına aykırı olarak ve kişisel verilerin yasadışı yollarla pazarlamacının eline geçmesi ile gerçekleşiyor. Aralarında güncel dataların bulunduğu binlerce kişisel veriye ise internetten dahi ulaşmak mümkün. Kanser hastalarından, cinsel hastalıklara, sigara bırakma tedavisi görenlerden saç ektirenlere kadar hemen her alanda ulaşılabilir hale gelen bu dataları genellikle pazarlamacılar ve dolandırıcılar temin ediyor. Tüm şikâyetlere rağmen hiçbir yaptırım uygulanmayan www.cagrimerkezidatasi.xyz adresi en büyük data satışının yapıldığı alanlardan biri. Kişisel Verileri Koruma Kanunu için kılı kırk yaran ve ciddi tedbirler alan firmaların emekleri de heba oluyor.