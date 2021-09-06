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Moody's'ten Türkiye açıklaması geldi: 5 yılda en az iki katına yükselecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.09.2021
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Moody’s’ten Türkiye açıklaması geldi: 5 yılda en az iki katına yükselecek

Son dakika haberleri... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi. İşte detaylar...

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Türkiye'de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1'e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

5 YILDA İKİ KATINA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Açıklamada katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye'de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerde katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının yüzde 45 olduğu hatırlatılırken, Türkiye'de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu kaydedildi.

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