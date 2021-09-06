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Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL'ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor

Bankaların promosyon ödemeleri ile ek gelir elde eden emekliler, 3 yılda bir yeni promosyon ödemesi alıyor. Bu konuda hızlı bir yarış içerisine giren bankalar, çeşitli kampanyalar ile müşterileri bünyesine bağlamaya çalışıyor. Promosyon ödemesini 1.750 TL'ye kadar çıkaran bankalar var. Ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarları artıyor. Kampanyaların şartlarını detaylı bir şekilde okuyup karar vermek önem taşıyor. İşte banka banka emekli promosyon ödeme tutarları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 06.09.2021 15:30
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Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL’ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor

2017 yılında emekliler için önemli bir imza atıldı. İlk defa bu tarihte ödenmeye başlayan promosyon ile emeklilere ek gelir kapısı aralandı. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalardan maaşını alan emekliler için promosyon ödemeleri başladı. İlk promosyonlarını 2017 yılında alan emekliler, 3 yıllık taahhütün dolması ile ikinci ödemelerini geçen yıl almışlardı. 2018 yılında alanlar bu yıl, 2019'da alanlar ise 2022 yılında ikinci promosyonlarını alacak. Bu kapsamda promosyon tutarları ön plana çıkıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyonları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL’ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor

BANKA EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilk defa 2017 yılında özel ve kamu bankalarıyla bir sözleşme imzaladı ve böylelikle emeklilere 3 yılda bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece ilk promosyon ödemeleri 2017 Mart ayında gerçekleştirildi.

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Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL’ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor

YENİ EMEKLİ OLANLAR PROMOSYON ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan sigortalılar da ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını alabilecekler.

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Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL’ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte Eylül ayı banka banka emekli promosyon tutarları:

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Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL’ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor

● ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

● HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.