Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL'ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor

Bankaların promosyon ödemeleri ile ek gelir elde eden emekliler, 3 yılda bir yeni promosyon ödemesi alıyor. Bu konuda hızlı bir yarış içerisine giren bankalar, çeşitli kampanyalar ile müşterileri bünyesine bağlamaya çalışıyor. Promosyon ödemesini 1.750 TL'ye kadar çıkaran bankalar var. Ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarları artıyor. Kampanyaların şartlarını detaylı bir şekilde okuyup karar vermek önem taşıyor. İşte banka banka emekli promosyon ödeme tutarları...