06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Öğrenciler dikkat! Yeni dönem yurt başvuruları başladı

Öğrenciler dikkat! Yeni dönem yurt başvuruları başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
ABONE OL

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Twitter hesabından video paylaşımlı açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca, 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e- Devlet üzerinden yapabilecek.

Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.

10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

Üniversite yurt başvuruları başladı ÜNİVERSİTE YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA