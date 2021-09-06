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Çeltik alım fiyatları ne kadar, kaç TL 2021? Çeltik hasadı, baldo, osmancık 2021 fiyatları belli oldu mu? Başkan Erdoğan açıkladı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Çeltik alım fiyatları ne kadar, kaç TL 2021? Çeltik hasadı, baldo, osmancık 2021 fiyatları belli oldu mu? Başkan Erdoğan açıkladı...

Çeltik alım fiyatları ne kadar, kaç TL 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, merakla beklenen çeltik hasadı alım fiyatlarını açıkladı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, çeltik alım fiyatları ne kadar, kaç TL 2021? Çeltik hasadı, baldo, osmancık 2021 fiyatları belli oldu mu? Başkan Erdoğan açıkladı...

Çeltik alım fiyatları ne kadar, kaç TL 2021? Çeltik hasadı, baldo, osmancık 2021 fiyatları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında çiftçilerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. 2021 yılı için çeltik alım fiyatları belli oldu. İşte, çeltik alım fiyatları ne kadar, kaç TL 2021? Çeltik hasadı, baldo, osmancık 2021 fiyatları belli oldu mu?

ÇELTİK ALIM FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Çeltik hasadı için TMO'nun alım fiyatını belirledik. Ton başına Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 400 lira Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır.

ÇELTİK NEDİR?

• Kırık taneler: Bir tam tanenin dörtte üçünden küçük olan pirinç taneleri. Pirinç unu yapımında ve evcil hayvan mamalarında kullanılır.

• Pirinç kabuğu: Pirinç tanesini içine alan dış kaplama veya kabuk tabakası. Kabuk yenmez

.

• Pirinç kepeği: Pirincin üst tabakası. Tahıllarda, karışımlarda ve vitamin konsantrelerinde bir bileşendir ve pirinç kepeğinin gıda kalitesinde olmayan cinsleri hayvan yemlerinde kullanılır.

• Pirinç kepeği yağı: Pirinç kepeğinden çıkartılan yüksek kaliteli bir yemeklik yağdır.

• Pirinç unu: Öğütülmüş kabuksuz veya esmer pirinçtir. Alerjenik değildir ve bu da onu, glütene ve buğday unu ürünlerine karşı alerjisi bulunanlar için bir buğday alternatifi olarak çok değerli hâle getirir. Pirinç hamuru, cips ve başka aperatif yiyecekler ve kahvaltı amaçlı tahıl ürünleri üretilmek üzere tabaka hâline getirilebilir.

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