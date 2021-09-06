Çeltik alım fiyatları ne kadar, kaç TL 2021? Çeltik hasadı, baldo, osmancık 2021 fiyatları belli oldu mu? Başkan Erdoğan açıkladı...

Çeltik alım fiyatları ne kadar, kaç TL 2021? Çeltik hasadı, baldo, osmancık 2021 fiyatları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında çiftçilerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. 2021 yılı için çeltik alım fiyatları belli oldu. İşte, çeltik alım fiyatları ne kadar, kaç TL 2021? Çeltik hasadı, baldo, osmancık 2021 fiyatları belli oldu mu?

ÇELTİK ALIM FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Çeltik hasadı için TMO'nun alım fiyatını belirledik. Ton başına Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 400 lira Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır.