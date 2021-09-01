Başkan Erdoğan talimat vermişti! Fahiş fiyata 45 ilde ’dur’ denildi

PİYASAYI REGÜLE EDİYORUZ

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla marketleşme atağının başladığını belirterek, "Hali hazırda 446 markete ulaştık. 500 market hedefini eylül sonunda yakalıyoruz. Bu yıl sonuna kadar ise 650 market açacağız. Bu marketlerin kira sözleşmeleri yapıldı" dedi. 1.000 market hedefine ise 2022'nin 6'ncı ayından itibaren ulaşacaklarını anlatan Yıldırım, "Ayrıca 10 adet KoopGross mağaza açacağız. Önümüzdeki yıl ise bu sayı 12'ye çıkacak. Bir de franchise vermeyi planlıyoruz. 200 franchise market hedefimiz var. Böylece market sayımız 1.210'a çıkacak" diye konuştu. 45 ilde faaliyet gösterdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Kooperatif marketlerdeki ürünler piyasadaki en kaliteli ürünler. Muadillerine göre yüzde 5 ila 10 arasında daha ucuz. Piyasayı şimdiden regüle etmeye başladık. Mağaza sayımız arttıkça bu daha hissedilir olacak. Önümüzdeki yıl 7 bölgede olacağız. Hedefimiz Türkiye'nin her ilinde mağaza açmak."