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Tarla ve market fiyatı farkı arttı

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Giriş: 02.09.2021 10:51
Üretici malını tüketiciye ulaştırabilmek için marketleri kullanıyor. Ancak ürün çiftçinin elinden çıktıktan sonra o kadar çok el değiştiriyor ki üzerine market farkı da eklenince sadece bir marul bile yüzde 233 farkla tüketicinin eline ulaşmış oluyor. Ağustos ayına ilişkin verileri paylaşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği, zamlı satılan gıdaları tek tek açıkladı.
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