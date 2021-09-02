Elektrikte yeni uygulama! EPDK harekete geçti: Vatandaşın mağduriyeti giderilecek

YILLIK BAKIM YAPILACAK

Yönetmeliğe göre dağıtım şirketi, elektrik enerjisinin sürekliliği için yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü olacak. Şirketler ayrıca elektriğin dağıtım sistemi üzerinden tüketim noktalarına iletilmesine kadar olan tüm aşamalarda, enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırılması için gerekli iletişim altyapısını da kuracak.

Ayrıca kurulu gücü 50 kilowatt üzerinde olan lisanssız üretim santral sahipleri de, dağıtım şirketinin kontrol sistemine veri aktarılmasına yönelik gerekli sistemleri kuracak.