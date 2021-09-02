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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı! Bin 3 SYD Vakfı'na 188 milyon TL kaynak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.09.2021
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı! Bin 3 SYD Vakfı’na 188 milyon TL kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık 81 il ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktarımı yapılacağını açıkladı. Bakan Yanık, "Bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 188 milyon TL kaynak aktarılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 81 il ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak 'periyodik pay' adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını belirtti. Yazılı açıklamayla Eylül ayı hakkında da bilgi veren Yanık, "Bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz" dedi.

Vakıflar kanalıyla gönderilen bu ödeneklerin, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını aktaran Yanık, "Aktardığımız bu kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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