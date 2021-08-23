Son dakika: EPDK harekete geçti! Bunu yapan yanacak: 2 ay kapatma cezası





EPDK Başkanı Yılmaz, söz konusu olayı fiyat tabelası üzerinden basit bir algı oyunu veya gayrı ahlaki bir pazarlama kurnazlığı olarak görmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu aynı zamanda göz göre göre tüketicilerimizi kandırarak haksız kazanç elde etme girişimidir. Derhal inceleme başlattık. 13 bin bayii arasında sayısı 3-5 de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Böyle kötü niyetli istasyon işletmecileri ya kendilerini düzeltecek ve etik şekilde hizmet verecek ya da sektörümüzde kendisine yer bulamayacak."