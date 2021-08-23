Son dakika: EPDK harekete geçti! Bunu yapan yanacak: 2 ay kapatma cezası
Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, bazı akaryakıt istasyonlarında tabelaya yazılan fiyat ile pompa fiyatının birbirini tutmadığı iddiaları üzerine harekete geçildi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, söz konusu akaryakıt istasyonlarına 2 ay süre ile kilit vurulacağını bildirdi.
Bazı akaryakıt istasyonlarında tabelaya yazılan fiyat ile pompa fiyatının birbirini tutmadığı iddialarına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan anında müdahale geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatan EPDK, bütün bayileri uyararak fiyat panosu ile pompa fiyatları arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gereken adımların kurum tarafından hızla atılacağı vurgulandı.
İncelemeye yönelik değerlendirmede bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, uyarılan bayilerin bir daha aynı hatayı tekrar etmesi halinde kapılarına 2 ay süre ile kilit vurulacağını açıkladı.
EPDK Başkanı Yılmaz, en etkili denetim mekanizmalarının sahadaki tüketiciler olduğuna dikkati çekerek, "Onlardan gelecek her şikayet bizim için çok değerli. 13 binden fazla bayii yurt çapında hizmet veriyor. Yasal düzenlemelere aykırı ve gayrı ahlaki yollara başvuranları elbirliği ile sektörümüzden temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
EPDK Başkanı Yılmaz, söz konusu olayı fiyat tabelası üzerinden basit bir algı oyunu veya gayrı ahlaki bir pazarlama kurnazlığı olarak görmediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu aynı zamanda göz göre göre tüketicilerimizi kandırarak haksız kazanç elde etme girişimidir. Derhal inceleme başlattık. 13 bin bayii arasında sayısı 3-5 de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Böyle kötü niyetli istasyon işletmecileri ya kendilerini düzeltecek ve etik şekilde hizmet verecek ya da sektörümüzde kendisine yer bulamayacak."
Ayrıca Yılmaz, bir bayinin, dağıtım şirketinin tavsiye ettiği fiyatın üzerinde ücretle akaryakıt satması halinde açacakları soruşturma sonucu 735 bin TL'ye kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacağını da aktardı.
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