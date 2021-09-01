Hem ticari hem de lojistik üs olacak! Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi Filyos 2023’e gün sayıyor

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in 'rüyası' olarak bilinen ve "Anadolu'da Genel Üretim Raporu"nda yer alan 150 yıllık Filyos Vadi Projesi'nde hummalı çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında 597 hektar ile Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi, bin 166 hektar alan ile serbest bölge, 25 milyon ton kapasiteli limanda ise kuru yük sahası, konteyner sahası, çok amaçlı depolama alanı, binalar ve park alanı, dökme yük sahası, giriş ve servis alanı, demiryolu hattı, yol ve diğer yardımcı birimler yer alacak. Projede ayrıca 620 hektar genişleme alanı da yer alıyor.