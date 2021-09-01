Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 büyüdü! Bakan Muş: Türkiye ihracat ile büyüme devam ediyor!

Türkiye 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile rekor bir büyümeye imza attı. Türkiye bu rakamla OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansına sahip ikinci ülke oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. 2.çeyrekte %21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir.” İfadelerini kullandı.

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